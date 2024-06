8 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La fête des pères est célébrée ce dimanche 15 juin dans plusieurs pays du monde. En Côte d’Ivoire où cette fête coïncide avec la Tabaski des musulmans, Vitale en a profité pour rendre hommage à son époux.

Vitale : ‘’Merci d’être toujours le meilleur mari et le meilleur papa pour moi et les enfants’’

Dans de nombreux pays du monde, ce dimanche 16 juin est consacré à la célébration annuelle de la fête des pères. Cette fête à l’honneur des pères est l’occasion pour tous les enfants à travers le monde d’offrir des présents ou d’adresser des messages à leurs géniteurs ou encore à celui qui a fait ou fait office de père dans leur éducation à un moment donné de leur vie. Des femmes mariées profitent également de cette occasion pour envoyer des messages à leurs époux.

C’est le cas en Côte d’Ivoire pour la chanteuse Coupé-décalé ivoirienne, Vitale. Elle a saisi cette opportunité pour magnifier son mari qui l’a épousé le 15 juillet 2023 au cours d’un mariage civil à l’hôtel communal de Cocody pendant cette fête qui coïncide pour la première fois en Côte d’Ivoire avec la Tabaski des musulmans. A travers un message accompagné d’une photo d’elle et son époux, publiés sur sa page Facebook, Vitale dit ceci : ‘’Dieu m’a ramené feu mon père à travers mon époux. Orpheline de père et de mère, je me sentais seule et abandonnée de tous jusqu’à ce que le bon Dieu te fasse entrer dans ma vie et depuis ce jour je respire la grande paix du cœur’’.

L’artiste Coupé-décalé continue à faire des éloges à Marko Versace, lui aussi chanteur Coupé-décalé, basé en France. ‘’Enfin, je ne suis plus seule, Dieu m’a ramené mon papa et oui tu représente mon père aujourd’hui et je te suis très reconnaissante pour tout l’amour que tu me donnes. Mon cher époux, que Dieu t’aide à devenir le milliardaire que tu souhaites parce que tu le mérites, saches que pour moi tu l’es déjà. Merci d’être toujours le meilleur mari et le meilleur papa pour moi et les enfants. On t’aime ! Bonne fête papa’’, ajoute-t-elle. Des heures plus tard, Vitale a partagé la photo de son défunt père et celle de son mari dont la ressemblance est frappante avec le premier cité.