En Côte d’Ivoire, les autorités ont dévoilé le prix de l’essence et des autres produits pétroliers à la pompe pour le mois de juillet 2024. L’information a été annoncée par le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie en date du 30 juin 2024.

Côte d’Ivoire : le gouvernement annonce le prix de l’essence pour le mois de juillet 2024

Selon, le communiqué, les tarifs de l’essence Super sans plomb, pétrole lampant ainsi que le gasoil moteur sont maintenus comme le cas du mois juin. Ainsi, le Super sans plomb, le pétrole lampant et le gasoil moteur seront respectivement vendus à 875 francs CFA, 745 FCFA et 715 francs CFA, le litre à l’ambiant.

En plus, à propos du gaz domestique, la bouteille de 6 kg, le prix n’a pas changé. La recharge reste à 2000 FCFA, comme c’est le cas du mois précédent. De la même manière, les tarifs des autres bouteilles demeurent inchangés. Il s’agit des tarifs de la bouteille de gaz butane de 12.5kg, de 15kg, de 17.5 kg, de 25 kg et de 28kg dont les prix se présentent respectivement comme suit : 12.5kg à 5200 FCFA, 15kg à 6965 FCFA, 17.5 à 8125 FCFA, 25 kg à 11.610 FCFA et 28kg à 13000 FCFA.

Pour rappel, les autorités du ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie appellent les distributeurs au respect strict de cette disposition. Ainsi, les contrevenants à ce principe seront exposés à des sanctions en vigueur.