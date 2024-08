Pour le compte de l’année académique 2024 -2025, la DOB a enfin dévoilé les résultats des affectations en 6ème. L’information a été annoncée dans la soirée de ce mardi 06 août 2024.

Affectations en 6è en Côte d’Ivoire : consultez maintenant les résultats !

Le ministère de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation, par le biais de la Direction de l’orientation et des Bourses (DOB) a mis place un système pouvant permettre aux élèves et autres parents de connaître leurs affectations après les résultats du CEP 2024. En effet, pour savoir quel établissement vos enfants ont été affectés, rendez-vous sur la plateforme officielle de la DOB : 6ème affectation.mendob.ci

Par ailleurs, les opérations d’affectations en ligne des élèves de sixième, au titre de l’année 2024, ont été lancées le 13 juillet et ont pris fin le 27 juillet 2024. Aussi, pour les apprenants de la seconde, l’opération d’orientation en seconde, a commencé le 21 juillet et a pris fin le 29 juillet 2024. Le directeur par intérim de l’Orientation et des Bourses, Yenataban Koné, avait rendu public ces informations lors d’une conférence de presse, le 03 juillet 2024 à Abidjan.