75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La Côte d’Ivoire affronte le Gabon ce vendredi 7 juin au stade de Korhogo dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Mondial 2026 : les compos Côte d’Ivoire vs Gabon

Au Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, les Eléphants vont défier les Panthères du Gabon. Pour cette rencontre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Emerse Faé et Thierry Mouyouma ont dévoilé leur 11 de départ.

Dans les buts, Yahia Fofana est titulaire. La défense sera composée de Agbadou – Kossounou – Ndicka – Singo. Au milieu de terrain, on retrouve Seko – Kessié et Seri. Sur le front de l’attaque, Oumar Diakité et Sébastien Haller sont titulaires.

Au niveau des Panthères, Pierre-Emérick Aubameyang est titulaire avec Ecuelle Manga, Mario Lemina et Denis Bouanga.