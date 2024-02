Son nom est cité dans plusieurs compositions musicales ivoiriennes. Lui, c’est le chanteur Zouglou, Willy Bénédiction. Aujourd’hui considéré par ses paires comme l’un des meilleurs compositeurs ivoiriens, il doit son talent au rappeur français, Youssoupha.

Willy Bénédiction honore Youssoupha

Les mélomanes ivoiriens surtout ceux de la musique Zouglou ont apprécié et continue d’apprécier les chansons à succès ‘’Quelqu’un laisse, quelqu’un prend’’, ‘’Prends une bière’’, ‘’C’est femme aussi’’, ‘’Je ne plus supporter’’, ‘’Le foyer’’ et ‘’Ni Allah Sonnan’’. Ces belles paroles sont l’œuvre du groupe Zouglou ivoirien, Bénédiction avec comme membres Willy et Verasco. Mais, aujourd’hui on parle plus en bien du premier cité.

En effet, Willy Bénédiction est considéré comme l’un des meilleurs auteurs-compositeurs ivoiriens dans le milieu musical Zouglou et variété. Son rôle dans la composition des chansons de la camerounaise, Isis Kingue des ivoiriens Roseline Layo et Tamsir pour ne citer que ceux-là, sont des tubes à chaque sortie. La preuve avec les titres ‘’Ma saison’’ (Isis Kingue), ‘’Donnez-nous un peu’’ (Roseline Layo) et ‘’Coup du marteau’’ (Tamsir en featuring avec Team Paiya).

Raison pour laquelle, l’arrangeur-chanteur dans un de ses posts sur sa page Facebook a salué le travail de Willy Bénédiction. ‘’Il est l’un des meilleurs auteurs-compositeurs de l’Afrique. Je pèse bien mes mots en toute humilité c’est le Jean-Jacques Goldman ivoirien. Il a aussi apporté sa touche dans la chanson « Coup du marteau ». Mon binôme des hits, max de cœur pour Willy Bénédiction Tetchi, Mr la route principale, Mr quelqu’un laisse quelqu’un prend oh’’, a-t-il écrit.

Mais à son tour, le binôme de Verasco doit son travail d’auteur-compositeur aujourd’hui grâce au rappeur français d’origine congolaise, Youssoupha qui réside depuis en Côte d’Ivoire. Willy Bénédiction n’a pas manqué de rendre hommage au propriétaire du label Bomayé Music à travers une publication ce jeudi 8 février sur sa page Facebook. ‘’Je viens de réaliser un de mes rêves. Ce Monsieur, c’est mon premier idole. J’ai aimé l’écriture grâce à ces chansons. Je souhaitais un jour le voir et juste faire une photo. Et voilà aujourd’hui je suis en train de parler projet avec lui grâce à mon frère Didi B qui lui a parlé de moi et faciliter la connexion. Famille , je veux un Max de j’aime pour cette photo, celle de l’enfant d’Abobo kennedy Clouetcha et le grand Youssoupha’’, écrit-il.