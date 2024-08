Animateur devenu très populaire en Côte d’Ivoire, Willy Dumbo n’est pas Ivoirien d’origine. Abordé par Stéphanie sur le plateau de TVC, Dumbo dévoile qu’il est Béninois d’origine.

Willy Dumbo : « Mon pays d’origine n’est pas la Côte d’Ivoire »

Surnommé « faiseur de stars », Willy Dumbo est chanteur, animateur télé et présentateur. Il présente notamment l’émission à succès « Willy à Midi » (ou « WAM ») diffusée sur Life TV. Willy Dumbo fait également beaucoup rire dans son rôle de « huissier » sur la scène du « Parlement du rire » aux côtés de Mamane, Gohou Michel, Digbeu Cravate et Charlotte.

Récemment au Bénin, Willy Dumbo a fait un tour à TVC une chaine béninoise. Sur le plateau avec l’animatrice Stéphanie, l’Ivoirien a confié qu’il est en réalité Béninois d’Origine. « Je suis Béninois d’origine. Mais je suis né en Côte d’Ivoire, j’ai grandi en Côte d’Ivoire. Les études et tout, je les ai faits en Côte d’Ivoire. Je venais au pays puisque j’ai de la famille au Bénin. Mon père est de Ouidah. », répondait-il à Stéphanie avant de continuer : « Je connais ma lignée, je connais ma culture et je sais d’où je viens. Je connais bien le Vodoun. »

T’est-il arrivé une fois qu’un Ivoirien ait eu peur de toi vu que tu es d’origine béninoise ? lui a-t-on demandé par la suite. Occasion donc pour Willy Dumbo de sortir des mots plaisants. « Non ! L’Ivoirien, il n’en a que faire de ça. Moi, je suis Béninois d’origine et Ivoirien de nationalité. Donc du coup, l’Ivoirien, c’est celui-là qui t’aime et il sait te mettre en haut comme il sait te déposer aussi. Ne prenez pas au premier degré ce qu’un Ivoirien vous dit. Si on prend les choses toujours mal, on va penser que l’Ivoirien est méchant. Mais au contraire, il est adorable. L’Ivoirien est moqueur de base, mais il est adorable. Je pense que souvent, c’est le fait de ne pas savoir que le vodoun est une culture. », a lâché le présentateur ivoirien.

Concluant ses mots, Willy Dumbo a magnifié les efforts du gouvernement de son pays d’origine pour révéler encore plus le Bénin : « C’est quelque chose de bien quand on voit ce que fait le président de la République du Bénin avec son gouvernement. Franchement, c’est un gros boulot. Aujourd’hui la fête de vodoun d’hier, la promotion s’est faite doublement notamment avec les vodoun days. Ce qui révèle encore plus le Bénin. »

Ce n’est plus un secret, Willy Dumbo est Béninois, plus précisément de Ouidah.