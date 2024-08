Pour cette édition 2024, la finale du Wozo Vacances se tiendra hors des murs du Palais de la Culture de Treichville. Le Parc des expositions à Port-Bouët accueillera l’événement.

C’est une première en Côte d’Ivoire. La finale du célèbre concours Wozo Vacances se déroulera en dehors du Palais de la Culture à Treichville pour marquer un tournant dans l’histoire de cet événement qui enchante les jeunes futures stars de la musique ivoirienne. Le comité d’organisation a confirmé mercredi dernier que la grande finale, prévue pour le mercredi 21 août, se tiendra dans l’arène du Parc des expositions à Port-Bouët, un site capable d’accueillir près de 10 000 spectateurs.

Le principal argument avancé par le comité d’organisation est l’accessibilité. En choisissant le Parc des expositions, l’objectif est d’offrir à un plus grand nombre d’enfants de toute la Côte d’Ivoire l’opportunité de vivre cette grande fête annuelle. Ce nouveau lieu permettra aux vacanciers d’assister à un événement qui s’annonce grandiose. En termes de billetterie, les organisateurs anticipent une augmentation significative des revenus, grâce à la capacité accrue de l’arène.

Ils sont cinq groupes qui tenteront de décrocher la première place lors de la finale de cette édition du Wozo Vacances. En lice : Nouvelle Vision de Danané, Les Petits Boyo Baya du Kabadougou, Les Enfants de la Nouvelle Vision de Bingerville, Koumala Système de Koumassi, et Yenouan Yekoun de M’Bahiakro.

Mais avant la tenue de cette finale, le comité d’organisation du Wozo Vacances devra trouver des solutions pour les problèmes sur la table. En effet, le transport vers le Parc des expositions reste un obstacle majeur. Situé en périphérie, loin du centre-ville, le site pourrait décourager de nombreux spectateurs en raison de la distance et des difficultés d’accès. Le coût de la location de l’arène pourrait entraîner une hausse des prix des tickets, rendant l’événement moins accessible à certaines familles. Aussi, la gestion du trac pour les jeunes participants. Les équipes devront s’adapter à une scène plus vaste et à un décor totalement nouveau. Cette situation inédite pourrait déstabiliser certains enfants, pour qui la finale représente déjà un énorme enjeu.

Pour rappel, lors de la dernière édition du Wozo Vacances, Diamants Noirs de Yopougon est parti vainqueur.