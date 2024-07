Un coup d’État en Côte d’Ivoire n’est pas possible, selon son Président Alassane Ouattara. Malgré la fleuraison des coups d’État en Afrique de l’Ouest : Mali, Burkina Faso, Guinée et au Niger, le Président ivoirien a assuré que la stabilité de la Côte d’Ivoire ne sera pas mise à mal par de tels évènements.

Alassane Ouattara ne redoute pas de coup d’État en Côte d’Ivoire

Arrivé à la tête de la Côte d’Ivoire après un processus électoral difficile en 2011, le Président Alassane Ouattara pense avoir pris les dispositions nécessaires pour éviter de nouveaux troubles de quelques façons que ce soit dans le pays. Alors que la fièvre des coups d’État s’est de nouveau emparée de l’Afrique de l’Ouest, le chef de l’État ivoirien affiche sa sérénité.

Recevant Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères, Alassane Ouattara, interrogé sur la possibilité d’un éventuel coup d’État en Côte d’Ivoire, a déclaré :

« Je peux vous rassurer que la Côte d’Ivoire est stable et qu’elle restera stable parce que nous avons un pays qui est bien gouverné.» Poursuivant, le président du RHDP au pouvoir a ajouté : « Je le dis en toute modestie : nous avons bien investi sur l’ensemble du territoire (ivoirien, ndlr), nous n’avons aucune crainte, et nous considérons que nous avons une armée républicaine, donc nous n’avons aucun souci dans ce domaine. »

S’il s’est montré très clair sur la question de la crainte d’un coup d’État en Côte d’Ivoire, Ouattara n’a pas brillé par la même clarté sur l’interrogation concernant son avenir. Sur ce point de savoir s’il postulera pour un 4e mandat, le dirigeant ivoirien a botté en touche. Aux journalistes, il a répondu « Je voudrais dire qu’en général, on dit que la démocratie, c’est l’alternance, n’est-ce pas ? La Côte d’Ivoire a fait des alternances.»

Ouattara s’est un peu plus exprimé sur cette question sans véritablement y répondre : « Pendant des années, c’était le parti de l’indépendance – ensuite, il y a eu le parti de gauche, qui est resté une dizaine d’années et maintenant, c’est un parti centriste, libéral. L’alternance a lieu et tant que les Ivoiriens choisiront, le choix sera le leur. »

Candidature à la présidentielle de 2025, Ouattara entretient le doute

La Côte d’Ivoire est à moins de 15 mois des prochaines élections présidentielles. Alors qu’il avait affirmé à plusieurs reprises qu’il ne se représenterait pas, le chef de l’État ivoirien entretient aujourd’hui un gros doute sur la suite de son mandat. En ne se positionnant pas clairement pour un départ à la fin de son mandat, Alassane Ouattara empêche la préparation d’un candidat autre que lui par son parti le RHDP. Ce qui traduit une volonté de concourir de nouveau pour un 4e mandat à la prochaine élection.