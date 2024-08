Depuis la commémoration du 5e anniversaire du décès de DJ Arafat ce lundi 12 Août 2024, les hommages se multiplient. La Donia, jeune artiste ivoirienne, a lancée des mots venus d’ailleurs.

Coupé-décalé en perte de vitesse, La Donia appelle à l’inspiration de DJ Arafat

Mort de DJ Arafat, c’était l’an 5 ce lundi 12 Août 2024. Partout en Côte d’Ivoire, les fans du « Daïshi » se sont souvenus de leur artiste préféré. Comme lors des autres éditions, il y a eu selon le programme dressé par Tina Glamour une « marche blanche ».

La marche a été organisée sur la rue Dj Arafat à Angré-7e tranche. A l’occasion de cette commémoration de l’an 5 de la disparition du ‘ »Dahishikan », l’artiste du coupé-décalé, La Donia, s’est prononcé sur le niveau actuel de ce genre musical.

Pour La Donia, une jeune artiste qui fait ses premiers pas dans le coupé-décalé, mais qui a réussi à se faire une belle assise sur le réseau social Tik Tok, le niveau du coupé-décalé a considérablement baissé. « Arafat est parti avec le coupé-décalé. Nous, les nouveaux artistes, on essaie en vain de relever le mouvement, mais c’est vraiment difficile. Nous devons supplier Arafat afin qu’il nous envoie l’inspiration. », a-t-elle affirmé.

D’un autre côté, elle a rendu un hommage à celui qui était considéré, en Côte d’Ivoire, comme le roi du coupé-décalé. « Au début, on n’y croyait pas, mais cinq (5) ans après, on se rend compte qu’il est vraiment parti et on a décidé d’accepter son départ, mais on refuse de l’oublier. Nous avons décidé de venir ici pour lui rendre hommage », a-t-elle ajouté.