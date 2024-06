58 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Boni Yayi et Nicéphore Soglo, deux anciens présidents béninois sont attendus à Niamey ce lundi 24 juin pour tenter une médiation dans la crise entre le Bénin et le Niger. L’information a été rendu publique via un communiqué de la cellule de communication des deux ex-dirigeants.

Communiqué

Au regard de la crise qui prévaut entre le Niger et notre pays le Bénin, les Anciens Présidents encore en vie, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi, ont souhaité rencontrer les autorités du Niger qui ont marqué leur accord.

Les deux personnalités se rendront au Niger le 24 juin 2024 pour échanger avec les responsables nigériens au plus haut niveau afin de contribuer à rétablir les relations cordiales, fraternelles et mutuellement avantageuses établies par les pères de nos indépendances Hubert Maga, Hamani Diori, et entretenues par leurs successeurs Sourou Migan Apithy, Justin Ahomadégbé, Seyni Kountché, Ali Saibou, Mahamane Ousmane, Mamadou Tandja, Mathieu Kérékou, Nicéphore Dieudonné Soglo, et Boni Yayi.

Les deux Anciens Présidents estiment être redevables à leurs aînés de la poursuite de cette coexistence pacifique séculaire.

Les présidents Soglo et Yayi invitent les peuples frères du Niger et du Bénin à demeurer en prière pour accompagner cette noble mission pour une sortie de crise heureuse.

Que Dieu bénisse et comble de sa paix le Niger et le Bénin.

Fait à Cotonou le 23 juin 2024.

Cellules de communication des Anciens Présidents