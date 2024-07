76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le gouvernement nigérien a annoncé la création d’une commission tripartite pour la résolution de la crise entre le Bénin et le Niger. Cette annonce fait suite à la médiation menée à Niamey par les anciens présidents béninois, Nicéphore Soglo et Boni Yayi.

Le Niger annonce la mise en place d’une commission tripartite pour le dégel de la crise avec le Bénin

Le Niger a annoncé la mise en place d’une commission tripartite pour renouer le dialogue avec le Bénin. Selon le communiqué du gouvernement nigérien, cette commission sera composée des représentants des gouvernements nigérien et béninois et Boni Yayi et Nicéphore Soglo, deux anciens présidents béninois.

Le but est d’engager « un dialogue constructif » qui mettra en avant « les intérêts supérieurs des deux pays au-delà de toute autre considération ». À travers cette initiative, les deux pays peuvent désormais se parler afin de trouver une issue à la crise née du coup d’Etat du 26 juillet 2023.

À Cotonou, Patrice Talon s’est aussi dit ouvert pour des diligences visant à renouer le dialogue dans l’intérêt des deux Etats. Les démarches qui seront menées dans les prochains jours seront cruciales pour le dégel de la crise entre les deux pays frères.