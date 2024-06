76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Plus de dix ans après la crise post-électorale de 2010-2011, 14 corps de victimes ont été remis à leur famille le mercredi 5 juin au cours d’une cérémonie symbolique à Abidjan.

C’est une cérémonie très sobre qui s’est tenue dans la principale morgue d’Abidjan pour restituer les dépouilles de ces personnes tuées lors de violences dans les communes d’Abobo et Yopougon. Présidée par Myss Belmonde Dogo, cette cérémonie s’est déroulée en présence des ministres d’Etat Téné Birahima Ouattara, Anne Désirée Ouloto et du Ministre Mamadou Touré.

Selon la ministre Belmonde Dogo, le retard pris dans la restitution des dépouilles est dû aux procédures juridiques après l’identification des victimes. Un montant de 1 500 000 francs CFA a été remis par le gouvernement à chaque famille par chèque à la fin de la cérémonie.

« Les familles pourront désormais offrir une sépulture digne à leurs disparus et faire leur deuil. Au nom du Chef de l’Etat, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, du Premier Ministre Dr Beugré Mambé, et de l’ensemble du Gouvernement de Côte d’Ivoire, je voudrais exprimer mes sincères condoléances aux familles éplorées et leur témoigner de la solidarité de la Nation toute entière », a déclaré le membre du gouvernement.

A en croire la ministre de la Cohésion nationale, six autres corps doivent encore être remis à leurs familles dans la ville de Duékué, dans les semaines à venir. Ces restitutions marquent une nouvelle étape la réconciliation nationale. La crise post-électorale de 2010-2011 avait fait environ 3000 selon des Nations Unies.