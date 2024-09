Quelques jours après le son « Joy » qui est un résultat d’une seconde collaboration entre Davido et Angélique Kidjo, le richissime artiste nigérian est sorti du silence. Dans un live sur son compte Instagram, il a rendu un vibrant hommage à la légende béninoise.

Angélique Kidjo et Davido : Une collaboration qui célèbre l’héritage musical africain

Lors d’une récente sortie sur son compte Instagram la star nigériane Davido, a exprimé sa gratitude à Angélique Kidjo. Ceci fait suite à la nouvelle collaboration des deux artistes dans le projet « Joy ». Davido a révélé qu’il avait l’habitude de voyager au Bénin avec ses parents quand il était enfant. « Ils ne savent pas que depuis que je suis petit, je vais à Cotonou, au Bénin, avec mon père et ma mère. Oui, je suis proche et j’ai aussi beaucoup de famille au Bénin. Nous avons toujours écouté la musique d’Angélique Kidjo et nous avons grandi en l’écoutant. », a commencé la star des Afrobeats.

Davido a continué pour encenser Angélique Kidjo. « Ce que j’aime dans ce que tu fais, c’est que beaucoup de gens se déconnectent de ce qui se passe actuellement dans le monde. Tu as toujours été disponible pour nous, je veux dire mes collègues, et tu as travaillé avec Stonebwoy et des gens dans d’autres pays comme l’Afrique du Sud et le Kenya. J’aime que tu me bénisses toujours et que tu répondes toujours à chaque fois que je t’appelle. J’aime ça et je t’apprécie. Même avant l’album, toi et moi avons toujours parlé de la nécessité pour le monde de guérir. », s’est exprimé Davido.

Pour rappel, vendredi dernier, Angélique Kidjo a sorti un nouveau single intitulé « Joy » en featuring avec Davido. Ce nouveau projet fait suite au succès de leur première chanson collaborative « Na Money » qui mettait également en vedette The Cavemen. C’était la troisième chanson de l’album « Timeless » de Davido, sorti en 2023.

Agée de 64 ans, Angélique Kidjo est considérée comme l’une des plus grandes chanteuses d’Afrique. En plus de son incroyable carrière musicale, elle est aussi actrice et militante.