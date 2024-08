Devenue très célèbre en Côte d’Ivoire, Andréa Polha Gouré à compter de ce mercredi 28 août 2024, un joli contrat avec la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI). Andréa Polha a annoncé la bonne nouvelle sur sa page Facebook.

NCI s’associe à Andréa Polha Gouré : « Paire de trois » en préparation pour une diffusion prochaine

Anciennement candidate à miss Côte d’Ivoire, Andréa Polha Gouré est depuis un moment actrice mais également chroniqueuse-télé. Ce mercredi 28 août 2024, elle a franchi un palier important dans sa carrière. En effet, la jeune dame a signé de façon officielle un partenariat avec la chaîne de télévision ivoirienne NCI.

L’information a été portée sur la toile via la page Facebook d’Andréa Polha Gouré elle-même. « C’est avec une gratitude infinie à Dieu, une immense fierté et des yeux remplis de larmes que je vous annonce que ma boîte de production a signé un partenariat de coproduction avec NCI. », a-t-elle écrit. Elle continue en ces mots: « Ce partenariat va bien au-delà d’une simple reconnaissance professionnelle. Il est le résultat de tous les sacrifices et les efforts consacrés à la réalisation de mes objectifs, mais pas que, il est surtout l’exaucement de mes prières, car j’ai confié ce projet à Dieu et il m’a répondu, au-delà de mes espérances, par l’intercession de la Vierge Marie… »

Pour Andréa Polha Gouré, c’est donc fini avec les « gombos » des intérims des vacances dans la même boîte. Pour le moment, la nature exacte de la collaboration entre l’actrice et NCI n’est oas précisée. Prêt à diffuser (PAD) ou une émission en direct ? Tout compte fait, Andréa Polha Gouré donne rendez-vous à son futur public dans ‘’quelques mois’’ et la production s’intitule ‘’Paire de trois’’.