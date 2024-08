Dans une très récente sortie sur les réseaux sociaux, la star ivoirienne Debordo Leekunfa, a lâché des mots qui embrouillent depuis des jours ses fans. Des mots qui font référence à une « prophétie ».

Debordo Leekunfa intrigue ses fans avec une étrange prophétie sur un « 2e mandat »

Depuis quelques jours maintenant, la star du coupé-décalé Debordo Leekunfa inquiète sérieusement ses fans. L’ancien ami très cher de la légende DJ Arafat, a publié récemment sur la toile une « prophétie ». Des mots très étranges dont les fans de l’artiste ivoirien n’arrivent pas à percevoir clairement.

« Vers la fin de mon 2ème mandat présidentiel, une tentative d’empoisonnement par une femme qui échouera suscitera un soulevement du peuple ivoirien. Le peuple se lèvera pour me repositionner à nouveau. Je refuserai afin de ramener mon peuple sur le chemin de Dieu, chose qui réussira, car beaucoup d’âmes seront sauvées », a écrit Debordo Leekunfa sur les réseaux sociaux.

Ces mots suscitent des interrogations depuis. De qui parle ainsi Debordo Leekunfa ? De quel « 2ème mandat présidentiel » parle-t-il ? De ce qui semble faire allusion à la politique, Debordo Leekunfa semble passer un message évangélique et se préoccuper du salut des hommes. Car « beaucoup d’âmes seront sauvées », a-t-il même souligné dans son post.

Des réactions fusent du côté des fans de Debordo Leekunfa. Selon plusieurs, l’artiste annonce de façon voilée le texte d’une future chanson, d’autres ne restent pas moins dans la confusion et l’inquiétude. On en saura beaucoup plus les jours et semaines à venir.