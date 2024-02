Debordo Leekunfa en veut terriblement à ASalfo. Le chanteur couper décaler a fait une sortie musclée contre le leader de Magic System.

Debordo Leekunfa accuse ASalfo de l’avoir lâché

Que se passe-t-il entre ASalfo et Debordo Leekunfa ? Une publication de l’ancien compagnon de feu Houon Ange Didier dit Arafat DJ a créé un véritable séisme sur la toile. En effet, l’auteur de la chanson « Pikimin » a ouvertement accusé le lead vocal du groupe Magic System de l’avoir abandonné au moment où tout le peuple les regarde et attend un exploit de la part du zouglouman

« Le vieux non pas toi ! Tout le monde sauf toi ! Me lâcher la où tout le peuple nous regarde et s’attend à un exploit de ta part mais zéro je me suis fait avoir !!! Surtout isoler !!! Merci pour l’humiliation !!! », a écrit Debordo sur sa page Facebook.

Poursuivant, Le Mimi a expliqué que lui et le défunt fils de Tina Glamour n’était jamais son ennemi. « On est juste des cibles à éradiquer, à isoler du showbiz ivoirien ! Vous faites fausse route me connaissant, car la dimension prévue par Dieu pour moi est largement hyper astronomique puissant vous verrez », a ajouté l’artiste-chanteur.

« Je ne suis rien j’ai seulement Dieu. Mais à mon niveau seulement, je vais vous évangéliser et changer vos mentalités lugubres pour votre salut allons seulement. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites, car moi seul Dieu me gère », a conclu Debordo.

Il faut rappeler qu’ASalfo a été le promoteur du concert de Debordo le dimanche 22 décembre 2022 au Palais de la culture Bernard Dadié de Treichville. Que s’est-il passé donc pour que le chanteur couper décaler sorte ainsi les griffes contre le gaou magicien ? À moins qu’il ne s’agisse d’un nouveau buzz.