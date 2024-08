Tôt ce lundi 19 août 2024, Céline Dion a rendu un vibrant hommage à Alain Delon. L’acteur, que l’on considère comme un monstre du cinéma français, est décédé dans la matinée de dimanche. La star canadienne a laissé un message sur son compte X.

Céline Dion pleure Alain Delon : « Il faisait partie de nos vies en ciné-couleurs »

Céline Dion a salué ce lundi 19 août la mémoire d’Alain Delon. Ce dernier est mort ce dimanche 18 août à Douchy, dans le Loiret, à l’âge de 88 ans. Sur ses réseaux sociaux, la chanteuse canadienne écrit « sa tristesse » et affirme que le monstre sacré du cinéma français faisait partie de nos vies en ciné-couleurs et que son charisme traversait toutes les frontières entre rêve et réalité.

« Il faisait partie de nos vies en ciné-couleurs et son charisme traversait toutes les frontières entre rêve et réalité. Rien ne résistait à son talent de séducteur au regard d’acier et au sourire d’enfant gâté. Son départ me rend triste. Je garderai ses paroles murmurées à mon oreille comme un bonheur partagé le temps d’une chanson. Sympathies à sa famille et à ceux qui l’ont aimé comme père, comme un roi, comme un loup qu’il était. – Celine xx… », a écrit Céline Dion sur X.

Il faut dire que la mort d’Alain Delon, annoncée ce dimanche par ses enfants à la presse, a suscité une vague d’émotion en France et à l’international. « Sa disparition creuse un vide abyssal que rien ni personne ne pourra combler », a confié à l’AFP Brigitte Bardot, légende vivante du 7e art français.

Pour rappel, Alain Delon avait fait les gros titres à l’été 2023 quand ses enfants avaient porté plainte contre sa dame de compagnie, Hiromi Rollin, parfois décrite comme sa compagne, suspectant un abus de faiblesse. Avant de se livrer bataille quant à la prise en charge médicale de l’acteur, très affaibli depuis un AVC en 2019. C’est Céline Dion et toute la France qui pleurent le disparu.