Le décès jeudi 20 juin de Alan Bill de Souza a été un coup dur pour tous les artistes ivoiriens et en particulier de la famille Zouglou. Le chanteur qui était malade depuis longtemps souffrait notamment d’un diabète, d’un cancer de l’estomac et du pancréas.

Voici le mal qui a emporté Alan Bill

La culture ivoirienne est frappée de plein fouet le jeudi 20 juin par la disparition dans un hôpital de Versailles en France de l’un des précurseurs de la musique identitaire de la Côte d’Ivoire, Alan Bill Kouamé appelé dans le milieu Alan Bill de Souza. La famille Zouglou ne s’attendait pas du tout au décès brusque de celui qui a donné des lettres de noblesse au Zouglou dans les années 1990 avec son groupe ‘’Esprits de Yop’’.

Sur les réseaux sociaux, les artistes comme A’Salfo, Lago Paulin, Ita du Zouglou et Yodé (du groupe Yodé et Siro) ainsi que les hommes du showbiz comme Yannick Rossi, Molou Yao, Boby Six et Zeus Côte d’Ivoire ont rendu un vibrant hommage à l’illustre disparu à travers des messages.

A présent, on connaît un peu plus les circonstances du décès d’Alan Bill de Souza. Selon les premières informations recueillies auprès du président du Madaire à Paris, Dekiss du groupe Zouglou Les Surchoc, l’artiste souffrait depuis un bon moment d’un diabète. Pendant que d’autres sources était atteint d’un cancer de l’estomac et du pancréas.

D’ailleurs même, avec une forte délégation, Dekiss s’est rendu au domicile du chanteur pour présenter ses condoléances à la veuve. Le chanteur venu Treichville a fait savoir que ce vendredi 21 juin, jour de la fête de la musique, un premier hommage sera rendu à Alan Bill de Souza.