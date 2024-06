75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

L’épouse du pasteur Marcello Tunasi n’est plus. Selon plusieurs sources, dont la presse locale, elle est décédée ce mercredi 12 juin 2024.

RDC : Blanche Tunasi est morte

L’église La Compassion est endeuillée. Les fidèles se sont réveillés ce matin par la triste nouvelle du décès de la femme de leur pasteur Marcelo Tunasi. Les causes de ce départ brusque ne sont pas encore dévoilées, mais certaines sources indiquent que le décès est survenu suite à une crise cardiaque.

Le couple Tunasi est très connu sur la toile pour ses enseignements et conseils sur la vie de couple. A juste titre, la nouvelle de la mort de Blanche Tunasi a bouleversé les réseaux sociaux depuis ce matin. Des messages de compassion et de condoléances s’enchainent en faveur de sa famille, de ses proches et surtout de son époux Marcello.

#RDC: Décès ce mercredi à Kinshasa de Blanche Tunasi , 'épouse du pasteur Marcelo pic.twitter.com/6L1rLMmCLB — Steve Wembi (@wembi_steve) June 12, 2024

Plus d’informations à venir…