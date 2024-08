La doyenne de l’humanité, María Branyas Morera, est décédée ce mardi 20 Août 2024 à l’âge de 117 ans à Olot, une ville de Catalogne en Espagne.

Espagne : María Branyas est passé de vie à trépas !

« Maria Branyas nous a quittés. Elle est morte comme elle le voulait : dans son sommeil, paisiblement et sans douleur. Il y a quelques jours, elle nous a dit : +Un jour, je partirai d’ici (…) et je cesserai d’exister dans ce corps. Un jour je ne sais pas, mais c’est très proche, ce long voyage sera terminé. La mort me trouvera épuisée d’avoir vécu si longtemps, mais je veux qu’elle me trouve souriante, libre et satisfaite », a annoncé sa famille sur son compte X.

María Branyas avait survécu à la pandémie de grippe espagnole de 1918, à deux guerres mondiales, à la Guerre civile espagnole, ainsi qu’au Covid, qu’elle avait attrapé en 2020 peu après avoir atteint ses 113 ans et dont elle avait guéri en quelques jours.

Selon le groupe de Recherche gérontologique des Etats-Unis (US Gerontology Research Group) et selon le Livre Guinness des records, María Branyas était la doyenne de l’humanité qui avait succédé à la Française Lucile Randon, décédée à 118 ans en janvier 2023.