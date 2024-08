En honneur de l’artiste congolais qu’elle considérait comme un proche et un véritable ami, Tina Glamour va organiser une veillée artistique à Abidjan. C’est du moins ce qu’elle a notifié sur son tiktok ces dernières heures.

Tina Glamour honore Seliko Seliwata avec une veillée artistique et dénonce les négligences

Le vendredi 9 août 2024 dernier, l’artiste congolais Seliko Seliwata décédait à Abidjan. Deux semaines après la triste information, Tina Glamour, connue pour être une proche amie de l’artiste, a annoncé un show en hommage au disparu. La mère du feu DJ Arafat a fait savoir via une vidéo sur le réseau TikTok que la mémoire de son ami sera honorée. Et ceci, à travers une veillée artistique qui sera organisée le jeudi 29 août 2024 au ‘’Désaltero’’, son espace de loisir à Cocody Angré.

Tina Glamour en a profité pour expliquer en détails les circonstances exactes du décès de Seliko Seliwata, auteur du tube « Effacer le tableau ». « Ah Seliko, j’ai de la peine ! Seliko a été emmené dans un centre de santé hospitalier comme un vulgaire étranger ; si on l’avait emmené dans des conditions bonnes, mais qui l’a emmené ? C’est l’une de ses filles qui n’avait aucune considération de la carrière de son père qui l’a emmené. Même quand je suis arrivée là-bas, il n’y avait même pas de draps, j’étais obligée d’emmener un drap, des couvertures et tout et de la nourriture décente. » , a raconté la mère du Yorobo.

Après la veillée artistique de Tina Glamour, les cérémonies officielles des obsèques de Seliko Seliwata démarreront le vendredi 30 août 2024. Une veillée funèbre va se tenir à Marcory sur le terrain Vatican, près du petit marché. Les proches, amis et admirateurs se réuniront dès 19 h pour la veillée jusqu’à l’aube. Le samedi 31 août, le corps de Seliko Seliwata sera levé à l’hôpital Général de Port-Bouët pour être conduit au cimetière de Koumassi.