Toumani Diabaté, virtuose de la kora a rendu l’âme le vendredi 19 juillet à 58 ans. Sur le réseau social Meta, Guillaume Soro a regretté la disparition du père de la star Sidiki Diabaté.

Guillaume Soro rend hommage à Toumani Diabaté

Le Mali et la musique africaine sont en deuil. Toumani Diabaté, surnommé le « dieu de la kora » s’en est allé à 58 ans. “C’est Dieu qui donne la vie et qui donne la mort et c’est vers lui que nous retournons. Mon confident, mon pilier, mon guide, mon meilleur ami, mon cher papa s’en est allé à jamais“, annoncé vendredi, son fils Sidiki Diabaté .

Sur Meta, Guillaume Soro a rendu un vibrant hommage à l’illustre disparu. Selon l’ancien Premier ministre ivoirien, Toumani Diabaté a illuminé l’Afrique et le monde avec son talent exceptionnel et sa maîtrise de cet instrument traditionnel. « Récompensé par deux Grammy Awards et cinq nominations à cette prestigieuse distinction, il a porté la musique malienne au firmament », peut-on lire dans son communiqué.

COMMUNIQUÉ NÉCROLOGIQUE

C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le décès de l’artiste malien Toumani Diabaté, survenu le vendredi 19 juillet 2024. Véritable virtuose de la Kora, il a illuminé l’Afrique et le monde avec son talent exceptionnel et sa maîtrise de cet instrument traditionnel. Récompensé par deux Grammy Awards et cinq nominations à cette prestigieuse distinction, il a porté la musique malienne au firmament.

Sa disparition est une immense perte pour l’art en général et pour la musique en particulier. Je pleure la perte inattendue d’un frère avec qui j’ai eu le privilège de partager des moments précieux lors de nos conversations à Bamako et à Abidjan.

En cette triste circonstance, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses admirateurs et à toute la communauté culturelle africaine. Je partage leur chagrin et prie pour que le Tout-Puissant l’accueille dans son paradis.

Guillaume Kigbafori Soro