Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe a réagi au décès de son ainé Issa Hayatou. Ainsi, pour rendre hommage à l’illustre, un deuil de cinq (05) jours est décrété dans tous les pays membres de la confédération.

Patrice Motsepe et la CAF rendent hommage à Issa Hayatou

Ancien président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), de la CAF puis de la FIFA par intérim, le camerounais Issa Hayatou s’est éteint jeudi 08 août à Paris. À l’annonce de cette triste nouvelle, l’actuel patron de la Confédération africaine de football a rendu un vibrant hommage à l’homme qui a toujours défendu l’Afrique partout. Dans son message, Patrice Motsepe a, au nom de la faîtière du football en Afrique, exprimé les condoléances de l’institution qu’il dirige, ses plus profondes condoléances à la famille de l’ancien président de la CAF.

« Au nom de la CAF et de ses 54 associations membres, je tiens à exprimer mes plus profondes condoléances à la famille de l’ancien président de la CAF, le président Issa Hayatou, ainsi qu’à la Fédération Camerounaise de Football, à son président Samuel Eto’o et à l’ensemble du peuple camerounais. La Confédération Africaine de Football et le football africain témoigneront toujours leur reconnaissance au Président Hayatou pour son énorme et profonde contribution, pendant de nombreuses années, à l’avancement et à l’expansion du football en Afrique. Il occupera à jamais une place dans nos cœurs et nos mémoires », renseigne le site officiel de la CAF.

Et pour matérialiser son deuil, l’instance africaine de football a décidé de respecter un moment de deuil de cinq (05) jours au niveau de toutes les 54 fédérations membres. « Les drapeaux de la CAF et de ses fédérations membres seront mis en berne pendant 5 jours, jusqu’au 13 août 2024, en hommage au Président Issa Hayatou », a précisé l’instance.