Les hommages pleuvent depuis ce jeudi soir suite au décès de l’une des grandes figures du football camerounais et africain. L’ancienne star Samuel Eto’o a rendu un vibrant hommage à Issa Hayatou ce vendredi.

Samuel Eto’o fait ses adieux à Issa Hayatou

Ancien président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Issa Hayatou est décédé ce jeudi 08 août 2024. Le désormais ancienne gloire du football camerounais est passée de vie à trépas à Paris des suites d’une maladie. Il avait présidé la CAF de 1998 à 2017. Depuis, les hommages s’enchainent de partout le monde. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Samuel Eto’o, président de la Fédération Camerounaise de Football a lui également fait ses adieux à l’illustre disparu.

L’ancien joueur du Real Madrid, de Chelsea, de l’Inter Milan, du FC Barcelone et autres, a lancé son message d’adieux à Issa Hayatou sur son compte Instagram:

« Hommage à un grand Homme, précurseur du football africain moderne: Issa Hayatou ! Un digne Lion indomptable s’en est allé. Le président Issa Hayatou a tiré sa révérence à Paris ce matin . Avec la classe, la sobriété et l’élégance qui le caractérisaient. Évoquer la mémoire de ce monument africain du football nous impose, par respect pour lui, un devoir de sincérité. Au-delà de tout, nous avons toujours nourri pour l’ancien président de la CAF, de la FECAFOOT, et de la FIFA (par intérim) : Issa Hayatou, un IMMENSE RESPECT. Nous saluons donc, la mémoire du bâtisseur de la CAF moderne, d’un grand Africain qui aura permis à l’Afrique, après l’exploit des Lions indomptables en 1990, d’obtenir cinq places à la coupe du monde de football. Le président Issa Hayatou a toujours su, par son leadership, son entregent, et son sens du compromis, défendre la voix de l’Afrique. Nous lui devons beaucoup. Il nous laisse un leg incommensurable. Un socle solide pour bâtir un football africain mieux représenté à l’échelle internationale, et respecté à ses justes valeurs et apports. Le Lion indomptable Issa Hayatou a fait sa part du chemin. À notre génération de relever ses propres défis et d’aller plus loin. Monsieur le Président Issa Hayatou, INFINIMENT MERCI. Puisse l’Éternel vous accueillir digne Lion indomptable du Cameroun et d’Afrique à ses côtés. Samuel Eto’o Fils », a-t-il écrit.