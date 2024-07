7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Ce mardi 2 juillet est un coup dur pour tous les hommes et femmes du showbiz ivoirien. Ils ont perdu le monstre du showbiz et de la nuit, Le Gros Bedel dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 juillet d’une crise cardiaque. A l’annonce de son décès, une avalanche d’hommages a afflué.

Le Molare, Sophie Kouadio… rendent hommage au Gros Bedel

Des célébrités du monde du showbiz en Côte d’Ivoire et même ailleurs ont été très affectées par la disparition soudaine dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 juillet du monument de la nuit abidjanaise, le Gros Bedel. Parti à 38 ans, l’ami intime de feu Arafat DJ a marqué dans l’esprit de nombreuses personnes tant dans le milieu qu’en dehors par des actes honorables. C’est ce qu’a raconté l’influenceur ivoirien, Ugo Man Kadjar dans une publication en lui rendant hommage. ‘’En 2022, je reçois un appel inhabituel, bref et concis : ‘‘Bonjour, vous êtes situé où ?’’, a-t-il questionné. Je lui ai répondu en lui donnant la localisation. Il arrive dans mon entrepôt…Le Gros Bedel a apprécié la qualité, a effectué un achat de 2 millions sur le champ avec un service de personnalisation de 200.000 f. J’étais un jeune entrepreneur qui n’avait jamais effectué une telle vente en une journée. Je vous remercie de m’avoir offert autant de marchés. Je suis attristé et je sais que votre bonté sur terre vous ouvrira les portes du paradis. Reposez en paix, monsieur Bedel’’, se souvient-il.

Le chanteur Coupé-décalé et businessman, Molare a également rendu hommage au Gros Bedel en soulignant avec grande tristesse qu’il y a 2 à 3 semaines, ils reparlaient de toutes leurs histoires communes avec des amis. ‘’On a tellement parlé ce jour-là, ouais. Je ne savais pas que c’était ton adieu ! Tu as réalisé tes rêves de dernier manager d’un tout petit espace à propriétaire de 2 espaces VIP. Tu as changé ta vie en te battant pour avoir ce qu’il fallait. Pensée pour ta famille, pour tout ton staff. Tu es seul qui a bossé avec les mêmes pendant plus de 15 ans. Tu as accompli, tu es parti. Paix à ton âme, frère’’, raconte-t-il.

En outre, l’une des premières managers en Côte d’Ivoire en la personne de Sophie Kouadio qui est de la même promotion que l’homme du showbiz a pleuré ce mardi 2 juillet qui est sa date d’anniversaire en se souvenant des beaux moments. ‘’C’est le cœur meurtri ce matin dans le monde du showbiz. Bedel Oui le gros Bedel comme on aimait à l’appeler s’en est allé. Ma promotion dans le domaine du management artistique ivoirien comme il me vouait respect et obéissance, il m’appelait la mère maman Sophie. Je te voyais avec ton mentor feu Magloire Affouchi dans les bars le Palermo en faisait parti qu’est ce qu’on y passait du bon temps…Ton nom dépasse les frontières de baby, conclusion tu étais un battant Bedel en ce jour du 2 juillet à la date de mon anniversaire, je te rend cet hommage mérité vas repose toi mon fils repose toi. Que notre Seigneur t’accueille dans son royaume céleste’’, déclare-t-elle. Même, Willy Dumbo a présenté une émission spéciale à ‘’Willy à Midi’’, en rendant hommage à Le Gros Bedel. Les hommes et femmes du showbiz attendent maintenant le programme de ses obsèques pour encore honorer sa mémoire.