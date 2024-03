Après la récente decouverte de gisement de pétrole en Côte d’Ivoire, Mamadou Koulibaly, fondateur de LIDER, a de profondes interrogations.

Mamadou Koulibaly : « Les productions de pétrole et de gaz ne semblent pas refléter les annonces rassurantes »

Selon les autorités ivoiriennes, un important gisement de gaz naturel et de pétrole léger a été découvert dans le bassin sédimentaire offshore par le géant italien des hydrocarbures Eni.

L’opposant Mamadou Koulibaly fait remarquer que depuis 2012, périodiquement, la Côte d’Ivoire annonce avoir fait une découverte majeure de gisements très prometteurs de pétrole et de gaz. Il fait allusion au bloc CI100 découvert en 2013, à 2014 au large de San-Pedro bloc CI 514, à 2021-2022 pour le bloc CI27 au large d’Assinie et à 2024 pour le gisement Calao.

Le fondateur de LIDER (Liberté et république pour la démocratie) poursuit en ajoutant qu’au regard des données officielles, les productions de pétrole et de gaz ne semblent pas refléter les annonces rassurantes.

Mamadou Koulibaly pose deux interrogations. « De deux choses l’une. Soit effectivement les gisements existent et sont prometteurs mais ne sont pas pris en compte par les statistiques officielles, et la question sera de savoir pourquoi et où passent les productions des gisements concernés?Ou bien les données officielles sont avérées et alors les annonces ne sont que de la propagande bien orchestrées et alors un peut se demander dans quels desseins un gouvernement peut-il jouer ainsi avec l’opinion ? », a cherché à savoir l’ancien président de l’Assemblée nationale.

Il faut savoir que le récent gisement dénommé Calao a été découvert à environ 45 kilomètres au large des côtes, et à 120 km à l’ouest du gisement Baleine, est la deuxième plus importante découverte en Côte d’Ivoire.