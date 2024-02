Alain Lobognon approuve l’opération de déguerpissement entamée à Abidjan par le ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bacongo.

Déguerpissement à Abidjan : Alain Lobognon apporte son soutien à Bacongo

L’ancien ministre ivoirien des Sports Alain Lobognon fait partie de ceux qui applaudissent le déguerpissement lancé par le District autonome d’Abidjan. En effet, cet ex-proche de Guillaume Kigbafori Soro appelle à redonner à Abidjan, la « perle des lagunes tous les éléments de sa beauté ».

Dans un recevez tweet, M. Lobognon a rappelé que lors de la Coupe d’Afrique des Nations, qui a eu lieu du samedi 13 janvier au dimanche 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, les populations ivoiriennes ont salué « la beauté des infrastructures sportives, sanitaires, aéroportuaires et routières ».

Cependant, l’ex-député de Fresco a insisté pour dire que pendant cetemps, « des aigris nationaux et internationaux affichaient des images des bidonvilles du District d’Abidjan… mettant en doute et en cause la volonté et l’engagement des autorités ivoiriennes de lutter contre cet autre côté d’Abidjan ».

« À pèsent qu’un représentant de l’Etat de Côte d’Ivoire est en train de mettre en œuvre une politique publique, ceux qui dénonçaient l’existence des « bidonvilles aux côtés des belles réalisations » sont les mêmes à crier à l’injustice et à l’insouciance du gouvernement », a-t-il déclaré.

En réponse à un internaute qui cherchait à savoir où seront logés tous ces déguerpis, Alain Lobognon répond par une autre question. « C’est leur village qui a été cassé ? », s’interroge l’ancien ministre.