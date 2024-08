Le Président Alassane Ouattara a annoncé des mesures significatives aux citoyens affectés lors du déguerpissement en Côte d’Ivoire. La nouvelle a été faite lors de la célébration du 64e anniversaire de l’indépendance du pays.

Déguerpissement en Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara rassure les populations déplacées

Les citoyens déguerpis verront bientôt le soutien du gouvernement ivoirien. Le Chef de l’État a rassuré l’opinion publique que des dispositions sont en cours pour répondre efficacement aux besoins des populations déplacées.

En rappelant à la nation, la mission principale du gouvernement, le président ivoirien dit d’être attentif aux différentes préoccupations des citoyens. « Notre devoir est de rester attentif à vos préoccupations et de travailler à minimiser les conséquences des exigences du développement d’un pays moderne sur les populations impactées.»

En plus, l’autorité a exhorté « le Gouvernement à l’effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accélérer et finaliser l’indemnisation des familles concernées par les libérations des emprises dans le cadre des travaux des voies d’accès au 4e Pont, conformément à nos pratiques dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement.»

De plus, le Président Alassane Ouattara a profité de l’occasion pour présenter ses condoléances aux familles qui ont enregistré des pertes en vie humaine lors des travaux. « C’est l’occasion pour moi d’exprimer mes regrets pour les pertes en vies humaines enregistrées pendant les fortes pluies de ces derniers mois, malgré toutes les mesures prises dans les zones à risques.

Je présente mes condoléances les plus émues aux familles des victimes. Je voudrais, à nouveau, les assurer de l’assistance et du soutien du Gouvernement. Cette situation nous interpelle sur l’importance de l’accès au logement et de l’accession à la propriété immobilière pour tous, quel que soit le niveau de revenus.» a-t-il présenté.