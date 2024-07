Les autorités ivoiriennes ont rendu gratuit les tests de diagnostics de la dengue en Côte d’Ivoire dans les hôpitaux publics. L’annonce a été faite par le directeur général de l’Institut national d’Hygiène publique (INHP), Daniel Ékra, le mardi 23 juillet 2024.

Gratuité des tests de diagnostic de la dengue en Côte d’Ivoire

Au cours de la conférence de presse hebdomadaire du CICG « Tout Savoir Sur« , le mardi 23 juillet 2024 à Abidjan-Plateau, le directeur général de l’INHP a fait une annonce importante sur l’épidémie de la dengue en Côte d’Ivoire.

Selon l’autorité, le gouvernement a mis en place les dispositions nécessaires pour le contrôle et la détection des cas suspects pour des éventuels traitements. « Les dispositions sont prises par le ministère de la Santé pour les tests de diagnostics de confirmation de la dengue et la prise en charge des malades », a assuré le DG de l’INHP.

Pour les premières statistiques, plus de 14000 tests de dengue ont été effectués. En effet, la dengue est une infection virale qui se transmet des moustiques aux humains. Elle est plus courante dans les milieux tropicaux et subtropicaux. Plusieurs symptômes sont à la base de cette maladie. Mais les plus courants sont une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. Les personnes infectées se rétablissent en 1 à 2 semaines. Toutefois, d’autres traînent ça sur plusieurs jours et sont parfois hospitalisés.

Par ailleurs, des cas graves de la dengue peuvent être fatals. En Côte d’Ivoire, « le taux de mortalité lié à cette maladie étant de moins de 1% ». Une statistique qui ne témoigne pas la gravité de cette maladie dans le pays. À en croire le DG de l’INHP, deux cas de dengue ont été détectés dans le rang de la population en Côte d’Ivoire. En réalité, il faut noter qu’on peut réduire le risque de cette maladie en évitant les piqûres de moustiques, surtout pendant la journée.