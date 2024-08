Comme toute autre star de la musique, Imilo Lechanceux a connu une humiliation sur scène lors de ses débuts. Il a lui-même raconté les faits dans le talk-show ‘’Une étoile, une histoire’’.

Imilo Lechanceux, l’humiliation qui l’a forgé

Devenue aujourd’hui star, celui qu’on a nommé représentant du coupé-décalé au Burkina-Faso a connu un début tout un peu difficile. Ceci, sur presque tous les domaines. Dans le talk-show « Une étoile, une histoire », Imilo Lechanceux a partagé son expérience. Alors qu’il était invité pour la première partie du concert de Serges Beynaud, les dieux de la technique l’ont abandonné au palais de la culture Bernard Dadié de Treichville. Et c’était l’humiliation.

Imilo Lechanceux raconte : « Il m’avait invité, on avait même fait les télés et tout pour dire que je venais et figurez-vous qu’on m’a annoncé près de quatre fois sur la scène ; c’est-à-dire que je suis monté une première fois. On me dit que mon son ne passe pas, mon CD ne passe pas. Je repars en cabine (la scène et la cabine sont, précise-t-il, très éloignées), je reviens avec une clé USB, je donne, on me fait écouter à l’oreillette, on m’annonce, je remonte, on me fait descendre, on me dit que mon CD ne passe pas ; je repars encore avec une carte mémoire, j’étais prêt et franchement, c’était une humiliation en fait ».

Et finalement malgré tous ses efforts pour prester, Imilo Lechanceux n’a pu. « J’ai compris qu’en ce moment-là, c’est Beynaud qui m’a invité, mais il y avait quand même des gens là-bas, je ne sais qui c’est, mais on ne me connaissait pas en fait. Donc, je pense qu’on faisait passer les artistes connus…mais je pense que c’est ça la vie, c’est ça qui m’a forgé. » , a-t-il ajouté.

Aujourd’hui, Imilo Lechanceux est une vraie star au Burkina Faso.

Imilo Lechanceux, son parcours

Ilboudo a commencé le DJing en 2005 sous le nom de DJ Imilo. Ses parents n’avaient plus les moyens pour payer ses études, et il a finalement commencé à se produire pour de petits maquis et plus tard a fait de petits spectacles. Participant à plusieurs concours de DJing, il est finalement recruté dans le groupe Les Villageois avec trois autres DJs, Baby, Tabaly et Zino, à la suite d’un concours en 2009. Ilboudo a économisé de l’argent pour louer un studio d’enregistrement pour enregistrer son propre single, « Mot-de-Pass », arrangé par Serge Beynaud.

La chanson a acquis une grande visibilité après sa diffusion à la mi-temps d’un match de quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2010. Lechanceux a par la suite reçu de nombreux appels des mêmes promoteurs et gestionnaires qui l’avaient refusé. Sa carrière solo débute en 2010-2011, date à laquelle il prend le surnom d’Imilo Lechanceux.

À la suite du décès du musicien ivoirien DJ Arafat le 12 août 2019, Lechanceux a donné une commémoration lors de ses obsèques. Lechanceux s’est produit dans des festivals aux côtés d’artistes tels que Floby, Dez Altino et Hawa Boussim et a travaillé avec les arrangeurs ivoiriens Bebi Philip et Serge Beynaud.