12 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La Fashion Week Homme de Paris s’est ouverte le mardi 18 juin dans les jardins de la Maison de l’Unesco à Paris. La Maison Louis Vuitton, avec à la tête de la création artistique Pharrell Williams, qui a donné le coup d’envoi avec la collection masculine. Un parterre de personnalités ont été invitées dont Didier Drogba présent avec sa compagne.

Didier Drogba et Gabrielle Lemaire captivent au défilé Louis Vuitton à Paris

Le créateur mondial multidisciplinaire, Louis Vuitton a convié de nombreuses célébrités le mardi 18 juin pour le troisième défilé homme de la collection Printemps/Été 2025 dans le cadre de la Fashion Week de Paris. Ce troisième défilé de la collection masculine signée par Pharrell Williams intitulé ‘’Le monde est à vous’’, a été présenté dans les jardins de la Maison de l’Unesco.

Le chanteur américain de 51 ans, Pharrell Williams et directeur artistique de la Maison Louis Vuitton Homme n’a pas fait dans la dentelle en invitant 1472 personnalités dont l’ancien footballeur international ivoirien, Didier Drogba et sa compagne Gabrielle Lemaire. D’ailleurs, l’ex-attaquant vedette de 46 ans était la seule personnalité d’Afrique francophone avec sa femme parmi le parterre de sommités de la musique, du basket et du cinéma.

Par ailleurs, l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire a valablement représenté son pays à ce défilé où il a également fait sensation aux côtés de sa dulcinée. La légende du football ivoirien en a profité aussi pour échanger avec les artistes nigérians comme Burna Boy, Rema et Wizkid. A ce casting 5 étoiles, on peut dire, il y avait aussi les acteurs français Omar Sy et Tahar Rahim, le basketteur Victor Wembanyama, la chanteuse la convoitée du moment Sabrina Carpenter ou encore BamBam et Gong Yoo, des artistes sud-coréens.