Le célèbre journaliste sportif Didier Roustan a tiré sa révérence. Sa mort a été annoncée ce mercredi 11 septembre 2024 par David Lisnard, maire de Cannes. Quelques heures après l’annonce, on en sait un peu plus sur la cause de ce départ tragique.

Didier Roustan emporté par un cancer

Didier Roustan est décédé des suites d’une maladie contre laquelle il luttait depuis quelque temps. Il a succombé dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 septembre à l’âge de 66 ans. Tout au long de sa brillante carrière, Roustan a collaboré avec TF1, Canal+ et L’Équipe.

Selon les informations rapportées par RMC Sport, le journaliste de renom est décédé d’un « cancer récemment détecté ». Un départ soudain qui plonge les médias et le monde sportif dans une profonde tristesse. D’autres médias comme TV Magazine confirment l’information de RMC Sport, évoquant un « cancer foudroyant ».

L’illustre disparu était un passionné de football, et il le montrait sans retenue. Né le 10 octobre 1957 à Brazzaville, au Congo, Didier Roustan était particulièrement connu pour sa carrière en tant que commentateur et animateur dans le domaine du football. Il a marqué le journalisme sportif par son approche passionnée. « C’est une personnalité atypique et attachante du football, des médias et de notre ville qui nous quitte », a écrit David Lisnard.