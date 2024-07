76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le président Alassane Ouattara a reçu ce mercredi 3 juillet, les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d’Ivoire.

Au Palais présidentiel d’Abidjan, Alassane Ouattara a reçu, ce mercredi 3 juillet 2024, les Lettres de créance des ambassadeurs Souariba GONFOULI du Tchad, Zied SAADAOUI de Tunisie, Mahmood AKHTAR MAHMOOD du Pakistan et Gaston GAKOSSO du Congo. Le Chef de l’État les a chaleureusement félicités pour leur nomination et les a assurés de l’accompagnement du gouvernement ivoirien dans l’accomplissement de leurs missions en terre ivoirienne.

Par ailleurs, il a réitéré sa volonté de continuer à œuvrer à la diversification et au relèvement du niveau des échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et les quatre pays, en vue de favoriser plus d’opportunités. Les quatre diplomates ont, pour leur part, salué les excellentes relations entre la Côte d’Ivoire et leurs pays respectifs, et pris l’engagement d’œuvrer à leur consolidation et leur diversification.