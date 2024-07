La Direction de la Formation Continue, des Stages et des Bourses, en collaboration avec la Direction Générale des Affaires Juridiques, Consulaires et de l’État Civil (DGAJCEC) ainsi que la Direction des Ressources Humaines (DRH) du Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, a organisé mardi 23 juillet un atelier destiné à renforcer les capacités des diplomates nommés dans le cadre du mouvement diplomatique 2024.

Côte d’Ivoire : des diplomates affectés lors du mouvement diplomatique 2024 perfectionnent leurs compétences

« Cet atelier a pour but de permettre aux nouveaux diplomates d’approfondir leurs connaissances sur des thèmes spécifiques afin de mieux accomplir les tâches qui leur seront assignées », a déclaré Mme Essis née Lezou Cécile, directrice de la formation continue, des stages et des bourses.

« À cet égard, je tiens à rappeler que les diplomates doivent considérer leur nouvelle affectation comme une véritable mission. Chers diplomates, votre mission consiste à apporter, par votre expertise et votre savoir-être, une contribution précieuse à l’atteinte des objectifs des représentations diplomatiques et consulaires qui vous accueilleront », a ajouté Mme Essis.

L’Ambassadeur Koffi Evariste Yapi, Secrétaire général du Ministère des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, a souligné que les mutations du monde et des relations internationales exigent une adaptation continue des connaissances, nécessitant le renforcement des capacités de nos diplomates.« Cet atelier est perçu comme un processus de développement des compétences et de mise à jour des connaissances des participants, visant à accroître leur motivation et leurs performances », a-t-il indiqué.

Il a ajouté que cette année, les intervenants issus du monde universitaire et du ministère aborderont des thèmes tels que les affaires consulaires et l’état civil, la géopolitique, un aperçu du droit international public, le stress au travail, ainsi que les droits, avantages et obligations des diplomates.« Ces enseignements, alternant théorie et pratique, permettront aux participants de bien assimiler les thèmes abordés et d’être plus opérationnels dans leurs nouvelles fonctions », a conclu l’Ambassadeur Koffi Evariste Yapi.