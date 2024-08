Le Premier ministre nigérien, Ali Lamine Zeine a été reçu ce mardi 13 Août 2024 par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, porteur d’un message du chef de l’Etat nigérien, Abdourahmane Tiani.

Algérie : Le général Tiani envoie un message à Tebboune

En Algérie, le président Tebboune s’est entretenu avec une délégation de la République du Niger, conduite par Ali Mahaman Lamine Zeine. Les deux parties ont échangés sur des sujets clés notamment sur la coopération algéro-nigérienne.

« Nous avons décidé de donner du tonus à la coopération algéro-nigérienne, et en cela, nous ferons en sorte que nos projets communs soient très rapidement mis en route, pour leur réalisation au profit des deux pays » tout en « saluant l’ampleur des relations historiques entre les deux pays depuis leurs indépendances », et soulignant que «l’amitié, la fraternité et le bon voisinage, sont les trois valeurs essentielles partagées par l’Algérie et le Niger », a déclaré le chef du gouvernement nigérien.

En visite en Algérie depuis lundi 12 août, Ali Mahaman Lamine Zeine a été reçu la veille par son homologue Nadir Larbaoui et le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. Cette visite stratégique intervient en pleine tension entre le Mali, un pays de l’AES et l’Algérie. Bamako accuse Alger d’abriter des chefs rebelles chassés par l’armée malienne de la ville de Kidal. Les tensions se sont accrues après l’attaque contre l’armée malienne fin juillet à TinZaoutine.