Bacongo Cissé lance l’opération de ravalement des façades extérieures des batiments publics et privés dans le District d’Abidjan

Le ministre-gouverneur du District d’Abidjan, Ibrahim Bacongo Cissé veut mettre au propre les façades extérieures des bâtiments publics et privés donnant sur les artères principales de la capitale ivoirienne. Dans ce cadre, il a lancé le 20 août dernier, une opération de ravalement des façades extérieures.

Pour le Ministre, Gouverneur, il s’agit de donner à Abidjan son image de perle des lagunes, de cité verte, de ville lumière, mais aussi et surtout de ville propre et belle. « Je vous donne jusqu’au 20 novembre 2024 pour achever cette opération de ravalement des façades » a t-il indiqué à ses collaborateurs.

À cet effet, il a saisi l’occasion pour lancer un appel citoyen aux entreprises publiques et privées, aux organisations de la société civile et particulièrement à toute la population afin que chacun s’approprie cette vision de bâtir un cadre de vie sain, agréable et attractif.

« C’est une affaire de tous. Élus locaux, Industriels, journalistes, Institutions de la République, Sociétés publiques ou privées, citoyens, nous les attendons tous pour nous aider à atteindre cet objectif que nous nous sommes assigné », a déclaré Cissé Ibrahima Bacongo pour rappeler le caractère inclusif et citoyen de cette opération.

Dans le District d’Abidjan, la dernière fois que cette opération a eu lieu remonte à sept ans en arrière sous la gouvernance de Robert Beugré Mambé, actuel Premier ministre.