Une ressortissante ivoirienne au Maroc accuse le chanteur Coupé-décalé, DJ Rodrigue de l’avoir grugé à hauteur de 2000 Euros soit 1 311 793,24 de Francs CFA pour une affaire de visa pour la France.

DJ Rodrigue fait face à une affaire d’argent au Maroc

DJ Rodrigue a fait partie de la vague des premiers artistes Coupé-décalé ivoiriens dans les 2000 a sorti des chansons appréciées de nombreux férus de ce rythme musical créé par feu Douk Saga en France. Les titres comme ‘’Anin Melo’’ et ‘’Atalaku en Attié’’, ont permis à DJ Rodrigue d’avoir une place de choix dans le cœur des mélomanes ivoiriens. Mais, depuis quelques années maintenant, le chanteur s’est installé en Europe précisément en France.

Même s’il vient souvent en Côte d’Ivoire pour voir la famille et même faire la promotion de quelques productions discographiques, celles-ci ne sont pas autant appréciées que les précédentes œuvres musicales sorties par le passé. Le public ivoirien est plus porté à présent sur d’autres rythmes musicaux.

Toutefois, il y a une information en provenance du Royaume du Maroc concernant DJ Rodrigue qui n’est pas du tout reluisante. Une jeune ressortissante ivoirienne dont les initiales sont A.G accuse le chanteur Coupé-décalé de l’avoir escroqué. Par le biais d’une source au Royaume Chérifien, la jeune fille a donné les explications via un échange Whatsapp. ‘’L’affaire remonte en 2023 où il est arrivé à Rabat au Maroc où il m’a fait savoir avec des amis à lui qu’il pouvait m’aider à avoir un visa pour me permettre d’émigrer en France. Il m’a rassuré en montrant des vidéos de personnes qu’il a aidé. DJ Rodrigue m’a exigé de lui remettre un million de Francs CFA pour le travail et si j’arrivais en France j’allais lui remettre le reste de l’argent. C’est comme cela que je lui ai remis 20000 Dirham soit 1 226 890,30 de Francs CFA’’, explique-t-elle.

Celle qui est coiffeuse au Maroc a continué pour dire : ‘’Il m’a fait croire que le visa était bon alors que c’était un faux visa. Les gens m’ont déconseillé de ne pas essayer d’aller en France sinon j’allais être arrêtée. C’est comme cela que je suis restée. DJ Rodrigue interpellé a reconnu et a décidé de me rembourser’’. Selon elle, après que l’artiste lui ait remis 500 Euros environ 327 948,31 de Francs CFA sur les 2000 Euros soit 1 311 793,24 de Francs CFA, l’artiste originaire d’Adzopé qui reste devoir à présent la somme de 1500 Euros soit 983844,93 de Francs CFA l’a bloqué sur son Whatsapp.

Après plusieurs tentatives de Afrique-sur 7 pour entrer en contact avec DJ Rodrigue, c’est son chargé qui répond via Messenger. Et finalement, l’artiste a pu nous joindre pour donner plus de détails sur cette affaire qui pouvait ternir son image. Il reconnaît que c’est une affaire de visa qui a mal tourné. ‘’Ce n’est pas 2000 Euros, c’est plutôt 1900 Euros. Elle a déjà reçu la somme de 1200 Euros par le truchement de son pasteur et c’est le reste que je dois lui envoyer qui est de 700 Euros environ 459 127,63 de Francs CFA. C’est parce que j’ai changé de Whatsapp qu’elle s’affole’’. Avant d’ajouter : ‘’Je dois me rendre au Maroc la semaine prochaine puisque j’ai ma fille là-bas. Je vais régler le problème avec le pasteur de la fille qui est de l’église du Christianisme Céleste’’, dit-il.