Joe Biden a retiré de sa candidature de la course à la présidentielle de 2024. Pour Donald Trump, le démocrate de 81 ans, n’était pas apte à être candidat ni géré le pouvoir.

Joe Biden n’était pas prêt à être candidat selon Donald Trump

« Joe l’escroc n’était pas apte à se présenter à l’élection présidentielle et n’est certainement pas apte à servir – et ne l’a jamais été », a déclaré Donald Trump, taclant ainsi celui qui était encore quelques heures, son rival à ce scrutin.

Dans un communiqué publié ce dimanche 21 juillet, Joe Biden a annoncé renoncer à sa candidature à la présidentielle de novembre 2024. « Ce fut le grand honneur de ma vie d’être votre président. Et même si j’ai eu l’intention de me faire réélire, je crois qu’il est dans l’intérêt de mon parti et du pays que je démissionne et que je me concentre uniquement sur mes fonctions de président pour le reste de mon mandat », a indiqué Biden.

Mis sous pression par son propre parti, Joe Biden, 81 ans, qui avait pourtant assuré que seul Dieu pourrait le convaincre de se retirer de la course à la Maison Blanche a été lâché ces derniers jours par des poids lourds des démocrates. Les médias américains ont indiqué qu’il aurait été lâché par Barack Obama dont il fut vice-président. Le retrait de Biden redistribue les cartes au Parti démocrate à cinq mois de la présidentielle.