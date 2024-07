En Côte d’Ivoire, les autorités du système éducatif se sont penchées sur l’amélioration des conditions de vie et de travail des élèves et des encadreurs. Ainsi, pour les trois prochaines années à venir, une projection d’un projet d’envergure a été faite.

Côte d’Ivoire : 8 895 salles de classe et 277 collèges prévus pour 2027

Au total, 8 895 salles de classe et 277 collèges sont projetés en termes de construction jusqu’en 2027. L’annonce a été faite le 25 juillet à Yamoussoukro par le directeur de cabinet de la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Raoul Kouadio, au cours des assises de la commission nationale de la carte scolaire 2024.

Selon le directeur de cabinet, dans ce projet de construction, près de 13 lycées d’excellence de jeunes filles avec internats, d’une capacité moyenne située entre 800 et 1000 élèves, seront construits. Ces progrès de l’offre d’infrastructures vont corriger plusieurs « inégalités en termes d’accessibilité des enfants à l’école, mais aussi et surtout d’améliorer significativement leurs conditions de travail. »

Par ailleurs, le directeur des études, des stratégies, de la planification et des statistiques, Inza Meïté, a révélé le nombre de demandes à analyser et à valider pour cette édition au cours de l’assise. Ainsi, plus de 2 331 demandes au premier degré dont 1307 prévisions, 27 créations, 396 ouvertures et 11 fermetures d’écoles seront évaluées.

Au second degré, environ 277 demandes dont 124 prévisions, 31 créations, 76 ouvertures seront également analysées. Cette démarche des autorités du système éducatif vise à renforcer le monde éducatif pour une éducation apaisée. Pour rappel, le directeur de cabinet, Raoul Kouadio a rassuré l’opinion publique que toute construction doit tenir compte de la cartographie des besoins en Côte d’Ivoire.