La compagnie aérienne nationale égyptienne, EgyptAir, est prête à reprendre ses vols à destination d’Abidjan à partir du 10 juillet 2024, après une interruption de plus de quatre ans due à la pandémie de Covid-19. La reprise de cette liaison, avec trois vols hebdomadaires via Accra, est le fruit d’échanges entre Adama Bictogo, président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, et des hauts dirigeants égyptiens, dont le Premier ministre Moustafa Kemal Madbouli et Amr Adawy, vice-président d’EgyptAir.

La visite de M. Bictogo en Égypte a été marquée par des rencontres avec des personnalités politiques de premier plan et des investisseurs, soulignant l’importance des relations entre les deux pays. Les discussions ont couvert un large éventail de sujets, y compris les opportunités de coopération dans les secteurs politique, économique, énergétique, et environnemental, reflétant l’ambition des deux nations de renforcer leurs liens.

En plus de la reprise des vols d’EgyptAir, cette visite a également ouvert la voie à des projets d’investissement, comme l’intention du groupe Manufacturing Commercial Vehicles (MCV) d’établir une unité de fabrication d’autobus en Côte d’Ivoire.

La délégation ivoirienne, composée de membres influents de l’Assemblée nationale représentant à la fois le gouvernement et l’opposition, a également exploré la nouvelle capitale administrative égyptienne, signe de l’intérêt ivoirien pour les grands projets d’infrastructure et de développement urbain de l’Égypte.