Ce lundi 26 août 2024, le Capitaine El Capo a lancé des mots vraiment amers à tous les artistes du zouglou en Côte d’Ivoire. Et c’est après n’avoir pas eu le soutien de ces derniers alors qu’il prépare son concert du 31 août prochain.

El Capo: « Un frère n’attend pas une invitation pour un concert »

Le Capitaine El Capo était de passage ce lundi sur le plateau de Life TV. Occasion pour lui de revenir sur la préparation de son concert du 31 août 2024 à l’Agora de Koumassi. L’artiste s’est plaint du manque de solidarité des artistes Zouglou pour son événement. Il a mis l’emphase sur l’importance du soutien sans attendre une invitation formelle.

« Quand on veut soutenir un frère, on n’attend pas qu’il t’invite à son concert. C’est comme voir son frère agoniser et attendre qu’il appelle au secours, » a confié le Capitaine El Capo. Pour lui, en choisissant de ne pas envoyer d’invitations pour son concert, c’est dans la mesure d’éviter toute partialité et voir qui viendra le soutenir spontanément. Il a également souligné qu’il comprend les contraintes de chacun et n’en tiendra pas rigueur à ceux qui ne pourront pas assister à l’événement.

Toutefois, le manque de soutien de la nouvelle génération de zougloumen ne paralyse pas El Capo. La star a tout de même exprimé sa gratitude au groupe YES et Soum Bill de l’ancienne génération pour avoir partagé l’information sur leurs réseaux sociaux. Enfin, il a révélé qu’il finance ce concert sur fonds propres, les sponsors ayant refusé d’associer leur image à la sienne en raison de sa tronche de « bad boy ».