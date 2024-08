Depuis quelques jours, des rumeurs circulent selon lesquelles le Bénin serait menacé d’une coupure d’électricité pour dettes impayées vis-à-vis du Nigéria. Dans un communiqué en date du lundi 26 août, la Société Béninoise de Production d’Électricité (SBPE) a fermement démenti ces informations, les qualifiant de « fausses ».

Le Bénin sous pression ? La SBPE clarifie la situation des paiements au Nigéria

Selon certaines sources, le Bénin ferait face à une possible coupure d’électricité de la part de son fournisseur nigérian pour cause de factures impayées. La nouvelle s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, mais la SBPE réfute ces allégations. D’après elle, il s’agit d’une désinformation qui ne reflète pas la réalité. La société a précisé que le Bénin « respecte scrupuleusement ses obligations financières envers ses partenaires nigérians ».

« La SBPE n’a aucune dette vis-à-vis de ses fournisseurs d’électricité, que ce soit au Nigéria ou au Ghana » peut-on lire dans le communiqué.

Les autorités nigérianes n’ont pas encore réagi à cette situation, mais la partie béninoise affirme avoir pris les mesures nécessaires pour rétablir la vérité. Il est important de noter que le Bénin n’est pas le seul pays concerné par cette affaire de dettes ; le Togo et le Niger seraient également en situation d’arriérés vis-à-vis du Nigéria.

Ce type de sujet revient régulièrement et illustre la difficulté que rencontrent certains pays en matière d’autonomie énergétique. En cas de crise énergétique au Nigéria, les pays clients subissent malheureusement des perturbations. Il arrive parfois que la Nigerian Electricity Regulatory Commission (NERC) soit contrainte de réduire ses exportations pour satisfaire la demande intérieure.

Par ailleurs, il convient de souligner que ces dernières années, le Bénin s’est engagé à atteindre une autonomie énergétique pour ne plus dépendre du Nigéria et du Ghana. Des réformes et des investissements significatifs ont été réalisés à cet effet.