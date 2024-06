76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le Sénégal a remporté le match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Lions de la Teranga se sont imposés 1-0 contre la Mauritanie.

En déplacement en Mauritanie, les Lions de la Teranga du Sénégal ont renoué avec la victoire. Aliou Cissé et ses poulains se sont imposés 1-0 contre Les Mourabitounes grâce à un but de l’attaquant Habib Diallo.

Avec cette victoire étriquée, les champions d’Afrique 2021 ont renoué avec la victoire après le nul frustrant contre les Léopards de la République démocratique du Congo à la 3e journée.

Ainsi, Sadio Mané et ses coéquipiers prennent la tête du groupe B avec 8 avec deux victoires et deux nuls. Aliou Cissé et ses poulains seront attendus aux deux prochaines journées après deux matchs peu emballants.