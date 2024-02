Emerse Faé rêve grand avec les Éléphants. Le sélectionneur intérimaire de la sélection ivoirienne veut se donner toutes les chances de remporter la CAN 2023.

CAN 2023 : Emerse Faé vise le sacre avec les Éléphants

Emerse Faé, successeur de Jean-Louis Gasset sur le banc des Éléphants de Côte d’Ivoire ne fixe plus aucune limite. L’ancien international, désormais aux commandes de l’équipe nationale croit aux chances des Éléphants de garder le trophée de la CAN 2023 à domicile.

Et pour faire un pas géant vers le sacre, il faudra déjà remporter la demi-finale contre la République démocratique du Congo. En conférence de presse ce mardi, Emerse Faé a livré les clés du futur probable succès ivoirien. « Si on veut gagner cette coupe, il faut compter sur tout le groupe. On a réussi à créer un groupe très solidaire, avec des joueurs sur le banc qui veulent se battre pour les autres », a déclaré le sélectionneur.

PUBLICITÉ

S’il n’a pas eu la chance de remporter la CAN en tant que joueur, Emerse Faé ambitionne de le faire en tant qu’entraineur. « J’ai toujours dit que je n’ai pas eu la chance de remporter la CAN avec et pour mon pays. C’est une motivation et une obligation. Je me dois de remporter au moins une CAN pour mon pays. J’ai l’opportunité de le faire en tant qu’entraîneur donc je vais me battre pour rapporter une CAN à mon pays. Je vais tout faire pour que mes joueurs se battent et mouillent le maillot pour atteindre cet objectif », a-t-il lancé.

Ce mercredi, les Éléphants vont affronter en demi-finale de la CAN 2023, les Léopards de la RD Congo au stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.