Emilio Nsue, meilleur buteur de la CAN 2023 jouée en Côte d’Ivoire est épinglé par la FIFA. Dans une documentation publiée en début du mois de mai 2024, l’instance internationale de football a indiqué que le joueur équato-guinéen a joué illégalement pour son pays pendant 11 ans.

La FIFA sanctionne Emilio Nsue, meilleur buteur de la CAN 2023

Pour avoir joué frauduleusement pour la Guinée équatoriale, Emilio Nsue est exclu pour six mois du football. Plus grave, la FIFA a retiré les six points obtenus par la Guinée équatoriale lors de ses deux matches de qualification pour la Coupe du monde 2026 face à la Namibie et au Liberia. Nsue avait participé à ces deux matches.

Selon les informations divulguées, le joueur s’est entêté à représenter la Guinée équatoriale dans des rencontres internationales, alors que sa demande de changement de nationalité n’avait pas prospéré.

En effet, né d’une mère espagnole et d’un père équato-guinéen, Emilio Nsue devrait bénéficier des deux nationalités. Au départ, il a représenté l’Espagne dans les catégories jeunes. N’ayant jamais joué en équipe A pour le compte de l’Espagne, il pouvait obtenir l’autorisation de la FIFA pour intégrer l’équipe A de la Guinée équatoriale. Mais malheureusement, le joueur avait déjà presté dans les catégories jeunes de l’Espagne avant d’obtenir la nationalité équato-guinéenne.

La FIFA s’est opposée à la demande du joueur, mais cela ne l’a pas empêché. Il a intégré l’équipe A de la Guinée équatoriale lors des qualifications à la Coupe du monde 2014. La FIFA avait vigoureusement réagi en condamnant la Guinée équatoriale à une amende. Une sanction qui n’a pas ralenti les ardeurs de Nsue. Il a continué à jouer pour la Guinée équatoriale, et ceci a duré onze années.