Emma Lohoues va bientôt quitter définitivement le cercle des célibataires. Celle qui fait partie des plus grandes influenceuses d’Afrique francophone a annoncé tambour battant son mariage sur les réseaux sociaux.

Emma Lohoues annonce enfin son mariage à ses fans

Les fans de l’influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues ont longtemps souhaité voir une bague scintiller sur le doigt de leur idole. Ils seront bientôt très heureux de voir la concrétisation de l’événement tant attendu en Côte d’Ivoire. Après plusieurs unions infructueuses avec des hommes connus ou non, la femme d’affaires veut enfin faire sauter le verrou du célibat pour toujours.

En effet, personne ne connaît véritablement à ce jour l’homme qui partage la vie de la maman de Kobe Sylla surnommée aussi UDM. Elle a su cacher son amoureux pour ne pas alimenter beaucoup de spéculations sur son compte. Bien que des indices d’une vie de couple se dessinaient depuis plusieurs années pour Emma Lohoues avec des nombreux présents à lui offerts par un mystérieux homme qu’elle n’a jamais dévoilé son identité.

Aujourd’hui, c’est la bonne nouvelle de l’année 2024 et ce n’est sûrement pas un vrai canular de la part de la responsable de la structure Empire 17. Nous ne sommes pas non plus au début du mois d’avril pour croire à un ‘’Poisson d’avril’’. C’est à travers un post à grande pompe sur son compte Snapchat que Emma Lohoues a annoncé officiellement son mariage à ses millions de followers. ‘’Hey mes bebs. Juste vous dire que je me marie bientôt’’, informe-t-elle.

Même si l’influenceuse ivoirienne n’a pas donné la date exacte pour passer devant le Maire, de nombreux internautes n’ont pas pu s’empêcher de lui exprimer leur satisfaction tout en lui adressant déjà des messages de félicitations pour son future union avec l’élu de son cœur.