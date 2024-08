En France, c’est l’information du jour. Le célèbre animateur Patrice Laffont est décédé ce mercredi suite à un arrêt cardiaque chez lui. Depuis, les messages s’enchainent pour rendre hommage à l’homme considéré comme un visage phare de la télévision française. Emmanuel Macron, président français, n’a pas manqué de réagir.

Emmanuel Macron et la France rendent hommage à Patrice Laffont

Il est considéré comme l’un des animateurs français les plus populaires. Mais, tout est venu à son terme ce mercredi 07 Août 2024. À l’âge de 84 ans, Patrice Laffont laisse le monde derrière lui des suites d’une crise cardiaque. L’animateur star des années 70, 80 et 90, avec des émissions comme Des chiffres et des lettres, Fort Boyard ou encore Pyramide, se trouvait dans sa maison d’Oppède, dans le Luberon, comme l’a rapporté France Bleu. Selon le média, c’est son épouse, Valérie, qui a alerté les secours.

Depuis l’annonce du décès de Laffont en début d’après-midi, les hommages pleuvent de partout. Rachida Dati, ministre démissionnaire de la Culture, a été la première à saluer la mémoire de Patrice Laffont. « Avec Des chiffres et des lettres, Fort Boyard ou encore Pyramide, sa bienveillance et son espièglerie ont enchanté des générations de téléspectateurs. Patrice Laffont, comédien et animateur phare d’Antenne 2 puis de France 2, nous a quittés ce mercredi 7 août. J’adresse mes condoléances à ses proches et à toute la famille de France Télévisions », a-t-elle écrit. Après elle, le président de la République, Emmanuel Macron, a lui également rendu hommage à un homme qui « a rassemblé des familles entières devant la télévision ».

Des chiffres et des lettres, Fort Boyard, Pyramide : Patrice Laffont a rassemblé des familles entières devant la télévision. Mes condoléances à ses proches ainsi qu’aux générations qu’il a tant marquées. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 7, 2024

Plusieurs autres comme Sophie Davant « extrêmement choquée » et Cyril Féraud « dévasté« , ont rendu, eux aussi, hommage sur les réseaux sociaux à un visage connu de tous les Français. « Je suis littéralement sous le choc d’apprendre ce matin la disparition de Patrice Lafont qui a été un vrai pionnier des émissions de jeux en France. Toutes mes sincères pensées vont à sa famille et à ceux qui l’aiment », a écrit un autre animateur célèbre, Jean-Luc Reichmann.

C’est toute la France qui pleure sa légende.