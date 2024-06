75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Sur la Radiodiffusion télévision du Burkina Faso, lors de l’émission « Tribune de la redevabilité », le mercredi 5 au jeudi 6 juin 2024, le Ministre de l’Economie, Aboubakar Nakanabo a dévoilé les grandes innovations du Président Ibrahim Traoré dans l’acquisition de matériel militaire.

Plus de 600 milliards de FCFA dépensés dans l’acquisition de matériel militaire au Burkina Faso

Le Burkina Faso est bien positionné dans l’achat de matériel militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C’est du moins ce qu’il faut retenir de l’intervention du Ministre de l’Economie, Aboubakar Nakanabo, qui a affirmé que le Burkina Faso a dépensé près d’un milliard de dollars, soit plus de 600 milliards de FCFA, en 2023, pour l’acquisition de matériels militaires.

Cette priorité accordée à l’achat d’armes répond à la volonté du gouvernement de transition de mieux équiper l’armée régulière et les VDP engagés contre le terrorisme. Le manque de matériels militaires était l’un des arguments évoqués par les anciens régimes pour justifier la débâcle des soldats face aux terroristes dotés d’armes sophistiquées. Ce temps est désormais révolu. Aujourd’hui, l’armée burkinabè, grâce à la volonté politique des nouvelles autorités, dispose du matériel digne du nom et capable de faire le poids sur les champs de bataille.

Le gouvernement de transition ne compte pas s’arrêter en de si bon chemin. Pour le compte de l’année 2024, des moyens financiers colossaux ont été déjà mobilisés pour la même cause. Par ailleurs, Ibrahim Traoré et son équipe ne priorisent pas uniquement l’équipement de l’armée, des projets de développement sont également exécutés pour le bonheur des populations. Pour le Ministre Aboubakar Nakanabo, les dépenses seront de plus en plus orientées vers d’autres secteurs d’activités pour assurer un développement durable et équitable.