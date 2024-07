68 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au cours de la présentation de son 14ème rapport sur l’économie de la Côte d’Ivoire, la Banque mondiale fait un impressionnant témoignage sur la gestion économique du pays en 2023.

Djédjé Hermann Yohou, à propos de l’économie de la Côte d’Ivoire

Les autorités ivoiriennes ont réceptionné le 14ème rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du pays. L’événement a eu lieu le vendredi 28 juin dernier avec la présence de plusieurs autorités à divers niveaux. Le thème qui a fait l’objet des débats lors de la présentation de ce rapport s’intitule : « vers une économie durable : stratégie de financement pour la Côte d’Ivoire face au changement climatique ».

À l’issue des débats, la ministre de l’Economie, du Plan et du Développement, Nialé Kaba au nom du gouvernement ivoirien a reçu des mains de la Directrice des Opérations de la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire, Marie-Chantal Uwanyiligira, ledit rapport. Plusieurs autorités ont accompagné l’initiative dans le but de l’immortaliser.

À la question de savoir quelle est la position de le Côte d’Ivoire à l’issue des différentes analyses économiques de l’année 2023, le responsable du Département Macroéconomique, Commerce et Investissement (MTI) de la Banque mondiale, Djédjé Hermann Yohou, se prononce.

Pour l’autorité, « l’économie de la Côte d’Ivoire est restée robuste en 2023, malgré le resserrement de la politique et l’amorce de la consolidation budgétaire ». À cet effet, la Côte d’Ivoire a reçu les félicitations de l’institution financière internationale. Selon la même source, la croissance estimée à 6% en 2023, est deux fois plus que la moyenne mondiale et celle de l’Afrique subsaharienne.