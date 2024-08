En vacances en Côte d’Ivoire, son pays d’origine, le footballeur Marc Guehi a été reçu sur la chaîne La 3. Lors de cet entretien, le défenseur s’est justifié sur le choix porté sur l’équipe nationale de l’Angleterre au détriment des Éléphants.

Marc Guehi parle de son choix pour les Three Lions au détriment des Éléphants

Le joueur d’origine ivoirienne Marc Guehi qui évolue actuellement au sein du groupe des Three Lions de l’Angleterre, avait réellement envie de jouer pour son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. Mais les responsables de la faîtière de football ivoirien ne se sont pas manifestés tôt. À en croire le joueur, la Fédération ivoirienne de football (FIF) s’est intéressée à lui un peu tardivement après qu’il a déjà joué des rencontres avec l’équipe anglaise.

« La Côte d’Ivoire m’a approché, mais j’avais déjà participé à cinq rencontres avec la sélection de l’Angleterre. C’était déjà tard », a fait savoir Marc Guehi qui en veut un peu à la FIF parce qu’elle ne l’a pas fait appel un peu plus tôt. Arrivé en Angleterre depuis ses cinq ans, Marc Guehi a été formé à Chelsea. Le défenseur de 24 ans est un international anglais et a participé à l’Euro 2024 avec les Three Lions de l’Angleterre.